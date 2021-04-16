Погода в Україні 16 квітня засмутить українців, які тільки налаштувалися на весняне потепління

Як передає Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру опублікували прогноз, який остаточно засмутив українців. Після нетривалого періоду потепління в Україну знову повертаються опади. Дощі йтимуть практично у всіх регіонах країни, а в деяких областях очікується навіть мокрий сніг. Повсюди знизиться температура, яка в парі з опадами не дасть українцям насолодитися прогулянками на свіжому повітрі.

Так, у східних областях у п'ятницю буде дощ. Температура опуститься до 11-16 градусів. Найтепліше буде в Донецькій області.

На півдні дощі супроводжуватимуться 10-13 градусами тепла. У містах, розташованих біля моря температура буде відчуватися ще нижче через вітер.

У Центрі буде зберігатися близько 9-12 тепла, але дощі обрушаться на всі центральні області.

Найбільше не пощастить західним областям. Там дощі переходитимуть у мокрий сніг. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області знову зіткнуться із зимою в середині квітня.

Варто відзначити, що негода затримається в Україні надовго. У найближчі дні очікуються погодні гойдалки, коли опади будуть змінюватися сонячною погодою і навпаки.

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