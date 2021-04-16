У мережі заговорили про розставання героїні шоу «Холостячка» Ксенії Мішиної і Олександра Эллерта

Актриса без свого обранця поїхала до Хорватії на зйомки. При цьому уважні користувачі Мережі помітили, що вона відписалася від Еллерта в Instagram і видалила спільні фото на своїй сторінці. Про це зокрема пишуть у коментарях до нового посту Еллерта, передає Politeka.net ,

"Навіщо ж так жорстоко Ксюка з Сашею вчинила: відписатися від коханого і видалила всі спільні фото! Це якою головою треба думати, щоб так миттєво вчинити. Ну посварилися трохи або багато (ми про це ніколи не дізнаємося). Але відписуватися-це вже нонсенс", "не знаю де Ви так накосячілі, але не здавайтеся", "Сань, не роби нам нерви, виправляй косяки", "А Ксю взагалі думає назад на тебе підписатися чи ні?", "Ви вже не разом з Ксюшею? Вона відписалася від вас і видалила всі фото разом! Шкода...», - пишуть в коментарях.

Олександр Еллерт навіть відповів на одну з таких реплік.

"Ну так я ж не видалив", - написав він.

Відзначимо, не всі вірять, в те, що Ксенія і Олександр могли розлучитися. Їх вважають чудовою парою.

«Що ви таке говорите, вони там ціле сімейство хом'яків завели, з чого ви взяли свої доводи, просто завжди бути поруч не можуть люди! Ось закінчить кожен свої справи і зберуться! На жаль робота сама себе не працює, вони прекрасна пара, і як на мене відмінні відносини!", "Не вірю що ці двоє несамовитих розбіжаться! Вони най-най», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, зірки "Холостячки" Еллерт і рибалка висміяли екс-дружину Богдана: "виросла зі штанців…»

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