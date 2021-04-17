Астролог назвала найбільш несприятливі дні травня



Як передає Politeka.net, як впорається і чого варто уникати в ці дати, фахівець Юлія Погорельченко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Астролог зазначила, що період холостий місяця, який почався в квітні, продовжиться і в травні.

У зв'язку з цим, фахівець не радить починати нові справи. За її словами, невдалою ідеєю буде укладати договори, підписувати угоди і призначати операції.

У той же час астролог зазначає, що ідеальними заняттями стануть прогулянки і заняття повсякденними справами.



Всього несприятливих днів у травні буде 13:

Раніше астролог Павло Глоба розповів, що в другій половині квітня Левам, Стрільцям, Дівам, Близнюкам і Водоліям не бажано брати участь в сумнівних фінансових операціях і уникати авантюр.

За словами фахівця, вас чекає стресовий період, який може обернутися конфліктами і хворобами.

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