Погода в Україні 18 квітня дасть українцям відпочити від дощів і вітряної погоди

Як передає Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру з'явився прогноз погоди на суботу. Згідно з даними синоптиків, вихідний день в Україні буде не таким похмурим, як минулий тиждень. У більшості регіонів вигляне сонечко, яке прогріє стовпчики термометра до 12-14 градусів.

Втім, у деяких областях продовжать йти дощі. Опади очікуються в північних регіонах, Києві та на Заході. При цьому температура в цих областях буде зберігатися в межах 10-13 градусів.

Найтепліше в суботу буде на Сході і в південних регіонах. Там буде сонячно і по-весняному тепло - до 15 градусів тепла.

У Сумській та Чернігівській областях, як і в Києві, йтимуть дощі. Також опади зіпсують настрій українцям у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Додамо, що вночі і рано вранці в більшості регіонів все ще буде дуже холодно – до 3-5 градусів.

Відзначимо, що в найближчі два дні українці зможуть перепочити від негоди, але вже з понеділка в Україну знову увірвуться дощі. Опади накриють всі без винятку області. При цьому температура повітря в деяких регіонах опуститься до 9 градусів.

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