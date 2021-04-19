Відома модель Емілі Ратаковски похвалилася особистим кадром з новонародженим сином під час годування
Популярна модель кожен день отримує більше тисячі хвалебних коментарів на свою адресу під кожним фото, яке публікує. Однак цього разу Ратаковскі вдалося відзначитися по-своєму. Вона вирішила влаштувати годування грудьми на камеру.
Задоволена Емілі, позуючи в ліжку, підняла одяг і показала, як годує сина. Без укладок, макіяжу і модного одягу Ратаковскі все одно виглядала привабливо і пікантно. А її форми викликали привід для заздрості серед шанувальників.
"Якщо вам зараз здається, що я завжди годую грудьми, це тому, що я дійсно завжди роблю це» - жартівливо підмітила сама Емілі.
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Фанати не стали проходити повз:
"Дивовижна дівчина😉; мамине молоко-найкраще молоко; як ніби ти хочеш бути дитиною🔥; чудово😍 ✨; Браво, мама! 🔥 ❤ ️ ; Милий хлопчик!!! Хіба це не найкращий досвід спілкування; синові пощастило; повністю залежна від сина! 😂 ; материнство прикрашає; так змінилася мила".
У той же час фотографи активно стежать за моделлю. Не так давно під час прогулянки Емілі сфотографували після походу по магазинах. Ратаковскі в Білій короткій майці, вільних джинсах і укороченою світло-сірій кофті не стала приховувати випирає після пологів живіт.
Шанувальники вирішили згадати, як сама зірка виглядала рік тому, коли перефарбувалася з ефектною шатенки в блондинку і влаштувала собі відпочинок практично в такому ж стилі, що і зараз. Струнка модель, як видно, навіть через місяць після пологів виглядає дуже добре і незабаром схудне знову, повертаючи колишню форму.
Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.
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