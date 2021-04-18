Українська співачка MamaRika з самого ранку вийшла до вікна без одягу, привітавши шанувальників

Провокаційне фото зірка естради розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Популярна українська виконавиця MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Кочетова) не соромиться хизуватися тілом в мінімальній кількості одягу, а іноді і без неї. Після заміжжя дівчина переїхала з Києва на батьківщину чоловіка в Одесу, і там парочка влаштувалася в двоповерховому особняку недалеко від моря.

Однак днями 32-річна MamaRika знову повернулася до столиці і показала розкішний вигляд зі свого вікна.

Співачка вийшла до вікна з видом на проспект Перемоги без одягу, замотана в біле простирадло. А в підписі побажала всім своїм шанувальникам гарного недільного ранку.

"Доброго ранку, проліски", - підписала знаменитість досить спокусливе фото.

Фанати побажали зірці доброго ранку у відповідь, зазначивши, що виглядає співачка дуже жіночно.

Нагадаємо, що MamaRika-українська поп-співачка, також виступає в жанрі альтернативний хіп-хоп. Знаменитість більше року полягала в романтичних стосунках з Сергієм Середою, капітаном команди КВК"Одеські манси". У березні 2020-го вийшла заміж в Таїланді за коханого.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла про інтимні стосунки з дівчиною

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