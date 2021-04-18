Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Слава Камінська не так давно повернулася з Єгипту, де проводила відпустку деякий час. Красуня активно ділилася кадрами відпочинку в соціальній мережі Instagram, але і залишила деякі фото для майбутніх публікацій.

Так, Слава вирішила показати, як гуляла по безлюдному пляжу в рожевому купальнику з вирізом і білій накидці. Красуня вигнулася біля узбережжя, демонструючи ідеальну фігуру.

"...",- досить загадково підписала Слава публікацію.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під несподіваним кадром в сторіс Instagram, так як там немає можливості це робити, але зазвичай красуню не залишають без компліментів: "Краса в деталях, шикарна дівчина".

Ми писали, що колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, вразила формами в червоному купальнику з сіточкою.

Так, в одному з останніх постів Слава блиснула фігурою в червоному купальнику з сіточкою.

На знімку Слава позувала, стоячи в басейні. Виставивши оголене стегно і посвітивши "буйками" - пишним бюстом під прозорою сіточкою.

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