У самий розпал весни синоптики терміново оголосили жовтий рівень небезпеки в ряді областей

Як передає Politeka.net про це попередили в Укргідрометцентрі в неділю, 18 квітня.

Так, нічні заморозки варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Черкаської областях.

У ніч на 19 квітня температура на поверхні ґрунту становитиме 0-3 градуси морозу.

У зв'язку з цим синоптики попередили українців про перший рівень небезпеки (Жовтий) у зазначених регіонах.

Варто сказати, що заморозки очікуються тільки на грунті, а з ранку і вдень в понеділок температура буде досить комфортною в цих областях. Однак, стабільно теплою і сухою погодою Квітня поки не порадує.

До цього ми повідомляли, що в середині квітня один з районів Одеської області засипало снігом.

Зима повернулася в Кодимську громаду в ніч на п'ятницю, 16 квітня.

Настільки рідкісне явище захопило жителів і вони почали ділитися вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах.

Відомий метеоролог Наталка Діденко попереджала, що українців чекає не зовсім весняна погода.

Як пояснила синоптик, сніг, дощ і похолодання посеред весни приніс атмосферний фронт, який вже встиг покинути Україну.

Опади в основному випали в західних областях, але, як видно похолодання торкнулося і самої півночі Одеської області.

Нагадаємо, що в Україну йде похолодання і дощ зі снігом: яким регіонам доведеться найгірше.

Як повідомляла Politeka, холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище +20 градусів: названа переломна дата.

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