У самий розпал весни синоптики терміново оголосили жовтий рівень небезпеки в ряді областей
Як передає Politeka.net про це попередили в Укргідрометцентрі в неділю, 18 квітня.
Так, нічні заморозки варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Черкаської областях.
У ніч на 19 квітня температура на поверхні ґрунту становитиме 0-3 градуси морозу.
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У зв'язку з цим синоптики попередили українців про перший рівень небезпеки (Жовтий) у зазначених регіонах.
Варто сказати, що заморозки очікуються тільки на грунті, а з ранку і вдень в понеділок температура буде досить комфортною в цих областях. Однак, стабільно теплою і сухою погодою Квітня поки не порадує.
До цього ми повідомляли, що в середині квітня один з районів Одеської області засипало снігом.
Зима повернулася в Кодимську громаду в ніч на п'ятницю, 16 квітня.
Настільки рідкісне явище захопило жителів і вони почали ділитися вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах.
Відомий метеоролог Наталка Діденко попереджала, що українців чекає не зовсім весняна погода.
Як пояснила синоптик, сніг, дощ і похолодання посеред весни приніс атмосферний фронт, який вже встиг покинути Україну.
Опади в основному випали в західних областях, але, як видно похолодання торкнулося і самої півночі Одеської області.
Нагадаємо, що в Україну йде похолодання і дощ зі снігом: яким регіонам доведеться найгірше.
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