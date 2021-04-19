В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, прогнозом на 20 квітня синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Фахівець зазначила, що атмосферний вихор з низьким тиском прийде з Чорного моря.
"До нас летить циклон! Вже найближчої ночі він накриє дощами Південь України, а протягом доби, розкручуючись, вивернеться на схід і Центр України дощі можуть бути сильними!",- розповіла Діденко.
Синоптик також не виключає морозів і злив у західній частині країни.

За її словами, стовпчики термометрів в Україні опустяться до + 3 +7 градусів вночі, і + 9-13 вдень.
Синоптик зазначила, що така погода збережеться до Вербної неділі.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цього року Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним - очікується похолодання.

Раніше народний синоптик Горбань озвучив прогноз на травневі свята. Фахівець зазначив, що до 13-го числа температура триматиметься приблизно на рівні 19-21 градусів тепла.

Популярні новини зараз

Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."

54-річна Сумська винесла на загальний суд фото в стилі грецької богині: "Ну, навіщо вам це потрібно?"

Синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить

Кароль дала зрозуміти, чому розпрощалася з екс-бойфрендом Мішель Андраде Ломакіним на "Голосі країни": "Не всім потрібна..."

Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
Показати ще

8-9 травня можливий дощ, але до кінця місяця температура, на думку синоптика, підніметься до 25-27 градусів тепла.

Нагадаємо, сніг знову засипле Україну, озвучений прогноз на середину квітня: коли і де чекати негоди.

Як повідомляла Politeka, зима повертається: українців попередили про потужну погодну атаку, " мокрий сніг і...".

Також Politeka писала, що дощі увірвуться в Україну, остаточно зірвавши прихід весни: в яких регіонах господарюватиме негода.