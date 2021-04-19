Як передає Politeka.net, прогнозом на 20 квітня синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці у Facebook.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цього року Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним - очікується похолодання.
Раніше народний синоптик Горбань озвучив прогноз на травневі свята. Фахівець зазначив, що до 13-го числа температура триматиметься приблизно на рівні 19-21 градусів тепла.
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8-9 травня можливий дощ, але до кінця місяця температура, на думку синоптика, підніметься до 25-27 градусів тепла.
Нагадаємо, сніг знову засипле Україну, озвучений прогноз на середину квітня: коли і де чекати негоди.
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