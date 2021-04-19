Фахівець зазначила, що атмосферний вихор з низьким тиском прийде з Чорного моря.

Як передає Politeka.net , прогнозом на 20 квітня синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"До нас летить циклон! Вже найближчої ночі він накриє дощами Південь України, а протягом доби, розкручуючись, вивернеться на схід і Центр України дощі можуть бути сильними!",- розповіла Діденко.

Синоптик також не виключає морозів і злив у західній частині країни.