Українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік влаштувала яскраву виставу на "Голосі країни" в напівпрозорому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця поділилася кадрами номера в своєму Instagram наступного дня після ефіру. Свого часу співачка і сама була конкурсанткою на "Голосі", а в минулому ефірі вона повернулася в студію вже в якості запрошеної гості. Там співачка представила свою пісню "Пойми".

Для виступу Ліда Лі вибрала вельми екстравагантний образ: на ній був червоно-сріблястий боді з відкритим животом, а поверх – капроновий чорний комбінезон з тільки однією штаниною. Довершували образ строгий довгий піджак і капелюх.

"Мрії набагато ближче, ніж часом нам здається... потрібно тільки повірити! Вчора був дуже трепетний і хвилюючий для мене день. #Пойми , неймовірне щастя, через рік, знову стояти на цій сцені. Вдячна "Голос країни". Дякую Тобі, Дмитро Монатік, і всій команді за те, що повірили в мене", - написала співачка.

Її шанувальники активно коментують відео.

"Ліда ну це просто неможливо шикарно фантастично очманіло!", "дуууже красиво!! Пластика", "ти неймовірна, все це станцювати і заспівати і ще так красиво, це під силу одиницям!", "Хороша", "Божественна Лі", - пишуть люди.

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