Погода в Україні 20 квітня здивує дощами з грозами

Як передає Politeka.net, за даними Укргідрометцентру, у вівторок по всій території України йтимуть дощі. Місцями очікуються дощі з грозами. Опади обрушаться на всі області, а в деяких регіонах йтимуть як вдень, так і вночі.

Денна температура повітря опуститься незначно. У деяких областях навіть буде трохи тепліше. А ось вночі на Заході похолодає до 3 градусів.

Найсильніші опади очікуються в східних регіонах. Вдень температура повітря там збережеться в межах 11-15 градусів. На півдні теж збережеться нормальний температурний режим при середньому дощі.

На Заході очікуються більш скромні опади, але температура опуститься до 11-13 градусів. Винятком буде Закарпатська область, де стовпчики термометра прогріються до 15 градусів.

Зазначимо, що дощі з грозами затримаються в Україні практично на весь тиждень. Місцями очікуються просвіти, але в цілому вся територія країни зануриться в дощову погоду з постійними температурними гойдалками. Температура буде постійно змінюватися від потепління до 18 градусів, до різкого падіння температури до 8 градусів. Додамо, що найближчим часом українцям не варто розраховувати на поліпшення погодних умов.

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