Популярна українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару повторила легендарний образ з кіно
Як передає Politeka.net, останнім часом актриса активно веде свій Instagram, публікуючи там яскраві знімки з професійних фотосесій. Ірина експериментує з образами, приміряючи на себе незвичайні екстравагантні вбрання, а також дуже жіночні сукні та нижню білизну.
На свіжому знімку Сопонару фактично повторила образ легендарної Холлі Голайтлі з фільму "Сніданок у Тіффані". Вона позувала за столом в такому ж чорному платті, як носила Одрі Хепберн. На шиї у актриси красувалися білі перли, а обличчя було прикрите окулярами. До того ж, перед зіркою проектів «Квартал 95» стояла тарілка з пастою.
«Bon appetite. Що любите більше піцу або пасту?",- підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники залишили Ірині масу приємних слів, а також стали ділитися своїми смаковими уподобаннями.
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"Мафіозі", "Красиво виглядаєш", "тебе більше любимо!", "Крута", "така леді", "Так на Одрі схожа!", "Це що? Сніданок у Тіффані?)",- пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ірина Сопонару одягла чорну вечірню сукню з вирізом вище середини стегна. Блондинка продемонструвала свої стрункі ніжки.
Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" Сопонару захопила стильним образом на підборах: "Сяй весь день!".
Як повідомляла Politeka, біда наздогнала зірку "Жіночого кварталу", якій довелося лягти під ніж хірурга: "у мене вроджена...".
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в прозорому корсеті "скопіювала" образ MARUV:"Ну ти Іринка даєш".