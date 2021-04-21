Популярна українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару повторила легендарний образ з кіно

Як передає Politeka.net, останнім часом актриса активно веде свій Instagram, публікуючи там яскраві знімки з професійних фотосесій. Ірина експериментує з образами, приміряючи на себе незвичайні екстравагантні вбрання, а також дуже жіночні сукні та нижню білизну.

На свіжому знімку Сопонару фактично повторила образ легендарної Холлі Голайтлі з фільму "Сніданок у Тіффані". Вона позувала за столом в такому ж чорному платті, як носила Одрі Хепберн. На шиї у актриси красувалися білі перли, а обличчя було прикрите окулярами. До того ж, перед зіркою проектів «Квартал 95» стояла тарілка з пастою.

«Bon appetite. Що любите більше піцу або пасту?",- підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники залишили Ірині масу приємних слів, а також стали ділитися своїми смаковими уподобаннями.

"Мафіозі", "Красиво виглядаєш", "тебе більше любимо!", "Крута", "така леді", "Так на Одрі схожа!", "Це що? Сніданок у Тіффані?)",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару одягла чорну вечірню сукню з вирізом вище середини стегна. Блондинка продемонструвала свої стрункі ніжки.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" Сопонару захопила стильним образом на підборах: "Сяй весь день!".

Як повідомляла Politeka, біда наздогнала зірку "Жіночого кварталу", якій довелося лягти під ніж хірурга: "у мене вроджена...".

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в прозорому корсеті "скопіювала" образ MARUV:"Ну ти Іринка даєш".