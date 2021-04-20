Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітила свою неідеальну фігуру

Як передає Politeka.net, на фото і відео, які зірки публікують в Instagram їх фігури і обличчя практично завжди виглядають ідеально. При цьому в реальному житті це далеко не завжди так. На доказ цього в мережі раз у раз з'являються фото папараці, які показують, як виглядають зірки в реальному житті.

Так сталося і з красунею Дженніфер Лопес, яка в свій 51 рік виглядає просто чудово. На концертах вона демонструє чудеса розтяжки і красиві форми. Однак на пляжі стало помітно, що її фігура далеко не така ідеальна, як здається на перший погляд.

На знімку, який з'явився в мережі, видно, що у Джей Ло досить великі стегна, а на ногах є целюліт, як у багатьох жінок. При цьому в Instagram у зірки фото в цьому самому купальнику виглядало трохи інакше. На знімку у неї були підкачані ніжки без неприємних горбків.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес похвалилася підкачаними руками, підкресливши достоїнства фігури глибоким декольте. На фото можна розгледіти ідеально прокачаний біцепс.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес з великим декольте показала свою справжню любов після розставання з нареченим:"Вау, що за історія".