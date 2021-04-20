Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітила свою неідеальну фігуру
Як передає Politeka.net, на фото і відео, які зірки публікують в Instagram їх фігури і обличчя практично завжди виглядають ідеально. При цьому в реальному житті це далеко не завжди так. На доказ цього в мережі раз у раз з'являються фото папараці, які показують, як виглядають зірки в реальному житті.
Так сталося і з красунею Дженніфер Лопес, яка в свій 51 рік виглядає просто чудово. На концертах вона демонструє чудеса розтяжки і красиві форми. Однак на пляжі стало помітно, що її фігура далеко не така ідеальна, як здається на перший погляд.
На знімку, який з'явився в мережі, видно, що у Джей Ло досить великі стегна, а на ногах є целюліт, як у багатьох жінок. При цьому в Instagram у зірки фото в цьому самому купальнику виглядало трохи інакше. На знімку у неї були підкачані ніжки без неприємних горбків.
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Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес похвалилася підкачаними руками, підкресливши достоїнства фігури глибоким декольте. На фото можна розгледіти ідеально прокачаний біцепс.
Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".
Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес з великим декольте показала свою справжню любов після розставання з нареченим:"Вау, що за історія".