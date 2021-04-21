Український боксер Олександр Усик показав свою форму перед боєм з Джо Дойсом
Як передає Politeka.net, новим знімком спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.
Не так давно Олександр опублікував фото на вагах, які показали 101,7 кілограм.
Цього разу боксер вирішив продемонструвати свою форму без футболки.
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"Як ви, хлопці?",- написав Усик у підписі до фото, на якому позував з голим торсом.
Українці були задоволені результатами спортсмена в спортзалі.
"Піднабираєш Саня, хороший. Ти наша гордість", "потужний став", " Саня, спину, спину треба, найширші на міць бічних, потрібні тяги і буде взагалі топ!",- писали в коментарях під знімком.
Відзначимо, що українець зустрінеться з Джо Джойс в бою за тимчасовий пояс WBO в суперважкій вазі 17 квітня в Лондоні.
Обидва боксери вже знаходяться в тренувальних таборах.
Переможець поєдинку Усик-Джойс буде обов'язковим суперником переможця поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, який відбудеться в червні.
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