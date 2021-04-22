Погода в Україні 22 квітня засмутить українців дощами з грозами

Як передає Politeka.net, вже кілька днів в Україні йдуть проливні дощі, які зрідка змінюються сонячною погодою. Наступні кілька днів не стануть винятком. Правда, деякі області все ж зможуть зітхнути спокійно.

Так, у західних, північних і східних регіонах у четвер очікуються сильні дощі з грозами. При цьому температура повітря буде прийнятною. На Заході стовпчики термометра прогріються до 12-15 градусів тепла. У східних регіонах буде трохи тепліше - до 15-17 градусів.

Негода в четвер пощадить лише кілька областей в центрі і на півдні країни. Там очікується сонячна погода і висока температура. Дощів 22 квітня не очікується в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Кропивницькій та Дніпропетровській областях. Температура повітря в цих регіонах коливатиметься в районі 15-18 градусів.

У Києві 22 квітня очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень очікується в районі 16-18 градусів.

Додамо, що в п'ятницю опади обрушаться на всі області, а вже на вихідних західні регіони зможуть перепочити від дощів і насолодитися сонцем, проте температура повітря трохи впаде.

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