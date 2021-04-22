Стали відомі подробиці спарингу між українськими боксерами Олександром Усиком і Володимиром Кличком
Як передає Politeka.net, деталі поєдинку розповів промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу "Sport Arena"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко проводив спаринги з Олександром Усиком перед його боєм з Дереком Чісорою.
Як розповів Красюк, поєдинок закінчився без нокаутів і нокдаунів.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Дантес показав іменинницю Надю Дорофєєву в непривабливому вигляді на кухні: "Я живу зі старою!"
З невпізнанною Оленою Кравець із "Квартал 95" трапився конфуз на сцені: "Я так переживала..."
Дан Балан відірвався на повну з "Тіною Кароль" біля басейну, відео: "Краще вже не буде"
Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри
"Один готувався до якогось поєдинку, досвід перейняти, другий вийшов розігрітися. Була класна робота. Якби Володимир хотів повернутися, то він би також попрацював з Усиком, бо Усик діючий суперважкоатлет, знаходиться в топах. З ким, як не з ним боксувати", - зазначив промоутер.
Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном за підсумками семи раундів.
Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"
Як писала Politeka, Усика різко взяли в облогу за чемпіонські амбіції, Боксерський титул під загрозою: "не заслуговує..."
Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі: "Вперед, братик!"