Володимир не проти повторити

Стали відомі подробиці спарингу між українськими боксерами Олександром Усиком і Володимиром Кличком

Як передає Politeka.net, деталі поєдинку розповів промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу "Sport Arena"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко проводив спаринги з Олександром Усиком перед його боєм з Дереком Чісорою.

Як розповів Красюк, поєдинок закінчився без нокаутів і нокдаунів.

"Один готувався до якогось поєдинку, досвід перейняти, другий вийшов розігрітися. Була класна робота. Якби Володимир хотів повернутися, то він би також попрацював з Усиком, бо Усик діючий суперважкоатлет, знаходиться в топах. З ким, як не з ним боксувати", - зазначив промоутер.

Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном за підсумками семи раундів.

Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"