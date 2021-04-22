Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вирішила поекспериментувати із зовнішністю

Як передає Politeka.net, Андраде дуже багато експериментує зі стилем і зовнішнім виглядом, намагаючись знайти своє. Вона вже не раз фарбувала волосся, а також змінювала стиль одягу. Цього разу молода красуня зважилася на новий експеримент.

Вона опублікувала відео, зняте в салоні краси, продемонструвавши свою нову модну зачіску. Мішель зробила дуже хитрий хід, приховавши свою яскраву сторону під копицею пишного волосся. Однак фанатам вона показала секретний елемент свого нового стилю-яскраві рожеві пасма волосся.

"Лікування зробили, пофарбували, освітлили, підстригли, потанцювали, сміялися, спілкувалися! Обожнюю дівчачі колективи", - підписала відео зірка.

У коментарях новий образ співачки викликав масу захоплених відгуків.

"Мішель це супер якийсь, тепер хочу так само) гарного настрою. Обіймаю", "колір просто вау", «Краса», "Мішель тобі пасує дуже", "який колір крутий", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Позитив з «Время и Стекло» підігрів чутки про можливий роман з Мішель Андраде. Як відомо, відносини їм приписують після спільної поїздки на зйомки «Орел і решка». Олексій Завгородній показав кілька кадрів в авто з Мішель.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Мішель Андраде висунула язика, побешкетувавши в короткому топі перед камерою:"занадто красиво".

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Мішель Андраде в короткому топі "посварила" шанувальників: "у сорочці або без?".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде з гордістю розсекретила свого вчителя, і це не Потап: "найкращий".