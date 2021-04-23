Відома модель Емілі Ратаковски у простому комплекті білизни здатна здивувати розкішною фігурою

Всесвітньо відома модель може похвалитися участю в найкращих показах від популярних будинків одягу. При цьому Емілі також є амбассадором декількох компаній і періодично влаштовує рекламні фотосесії одягу, білизни та косметики, яку використовує.

На фото з мінімальною обробкою Ратаковскі в чорній білизні приспустила спортивні штани, підкреслюючи тим самим стрункість фігури. Найцікавіше те, що зірка практично не займається спортом і пишається тим, що їй дісталися ідеальні гени.

Емілі досить активно рухатися, багато гуляти і тримати дефіцит калорій, щоб навіть після народження сина виглядати чудово. Також зірка одержима станом шкіри і волосся, тому рідко фарбується і робить укладання навіть заради модних показів.

Після народження малюка супермодель Емілі Ратаковскі не стала показувати себе кожен день в Instagram, проте, через кілька тижнів модель все ж повернулася і приголомшила всіх ефектним виглядом. Зірка засвітила себе після пологів, а також показала, як годує новонародженого сина під час відпочинку.

"Потрібна ланцюжок з ім'ям !!!!; Так. Багато. Люблю; стала набагато соковитіше☺ так ви підросли, міс; Мама, але зроби це модно ❤️; ця дитина живе кращим життям☺; Емілі, ти тепер матуся☺; він ще знає свою стать?; медовий кролик; у тебе ідеальне тіло🙈; найкрасивіша мама; ангели у плоті; ну навіщо соромитися – розкіш; Емілі ніби і не народжувала зовсім».

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