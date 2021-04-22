Український міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, чи будуть в Україні вводитися додаткові карантинні обмеження з нагоди Великодня

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Фейсбук глава МОЗ повідомив, що відомство не планує посилювати карантин у переддень християнського свята. У той же час, Степанов підкреслив, що Великдень важливо провести з дотриманням всіх вже прийнятих правил безпеки.

"Незважаючи на те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 Квітня, ймовірно, перейде в «жовту зону» - розслаблятися рано", - підкреслив міністр.

Він попередив, що при недотриманні запобіжних заходів Україну може чекати новий сплеск захворюваності після свят.

У зв'язку з цим Степанов звернувся до українців із закликом носити маски, уникати скупчень людей і відзначати Великдень у вузькому сімейному колі. Він також зазначив, що в церквах потрібно вжити всіх можливих запобіжних заходів для того, щоб люди могли відвідувати їх без ризику для здоров'я.

Варто зазначити, що напередодні дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину було продовжено в Україні до 30 травня. У свою чергу, Великдень цього року випадає на 2 травня, тому в цей день будуть діяти всі вже прийняті на сьогоднішній день обмеження.

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