Телеведуча Алла Мазур, яка перемогла рак, вразила знімком зі своєю колегою

Відповідна публікація з'явилася в офіційному Instagram-акаунті зірки телебачення, передає Politeka.net.

Алла Мазур зробила фото зі своєю колегою Влентиною Добротою.

«Часу на неробочі зйомки, як правило, мало. Але щоразу, зустрічаючи в ньюз-румі нашу неперевершену Валю Доброту я думала: чому ми досі не зробили фото в стилі "Розочка і Біляночка"?))) Пам'ятаєте цю класику братів Грімм? І от нарешті! Ми, звичайно, баришні серйозні) і в ньюз-румі працюємо в масках. Але для фото - зробили виняток) Ще донедавна з такою ультракороткою стрижкою майстер розслідувань Доброта була в ТСН одна. Ну а тепер - у нас із нею досить стильна команда: причому в кольорах на різний смак. Хіба ні? Гарного дня усім - і купу приводів для усмішок», - написала телеведуча.

Фолловери Мазур активно відреагували на фото.

«Стильні, сучасні красуні», «Дуже гарні. Ви надихаєте! Дякую! Дивлюсь на вас і вірю, що і в мене буде все добре», «Красуні наші найкращі», «Супер», «Найкращі», «Гарні дівчата!Здоров'я вам міцного», «Дуже рада вас знову бачити!!! Міцного здоров'я та довголіття», «Дуже симпатичні», - писали в коментарях.

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