Відома модель Емілі Ратаковски у різних купальниках виглядає однаково розкішно

Володарка самого стрункого тіла Емілі Ратаковскі звикла бути першою серед інших супермоделей. Емілі не втомлюється повторювати, що заняття в залі навівають на неї дику нудьгу, проте навіть після пологів вона швидко відновилася і здатна вразити фігурою не гірше, ніж робила це раніше.

Спеціально з цього приводу шанувальники на фан-сторінці в Instagram опублікували серію фото з Емілі в різних купальниках. На кожному зі знімків добре видно, як знаменитість підкреслює ідеально плоский живіт і виставляє все напоказ у вдалих позах.

Засмагла фігура, мінімум макіяжу і фільтрів – природність робить Ратаковскі ще більш привабливою, ніж раніше.

Однак і у бездоганної Емілі Ратаковскі є свої слабкості: попкорн, солодощі і добре просмажений стейк під келих-інший темного пива. Це вона дозволяє собі, коли хоче розслабитися, але не так часто, щоб нашкодити фігурі.

Раніше також Ратаковскі вдалося відзначитися по-своєму. Вона вирішила влаштувати годування грудьми на камеру. Без укладок, макіяжу і модного одягу Ратаковскі все одно виглядала привабливо і пікантно. А її форми викликали привід для заздрості серед шанувальників, які вона продемонструвала під час годування сина.

"Дивовижна дівчина😉; мамине молоко-найкраще молоко; як ніби ти хочеш бути дитиною🔥; чудово😍 ✨; Браво, мама! 🔥 ❤ ️ ; Милий хлопчик!!! Хіба це не найкращий досвід спілкування; синові пощастило; повністю залежна від сина! 😂 ; материнство прикрашає; так змінилася мила".

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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