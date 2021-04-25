В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на тиждень поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Фахівець зазначила, що сім днів перед Великоднем не сильно порадують українців, оскільки очікується похолодання, а в деяких областях навіть морози.
"Велика ймовірність заморозків цієї ночі (26 квітня - ред)", - зазначила Діденко.
За словами синоптика, температура повітря майже у всіх регіонах не підніметься вище 11 градусів. Більше того, по всій Україні імовірний опади у вигляді дощу.
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У той же час фахівець повідомила І Хороші новини. Починаючи з середи, 28 квітня 7-9 градусів перетворяться на 11-15.
Відзначимо, що потужні магнітні бурі "вдарять" по українцях в найближчі тижні.
За словами фахівців, люди, які чутливі до спалахів на сонці, відчують нездужання 12 травня, 13 і 14 травня. У ці дні буде пік, а з 15 і по 18 травня інтенсивність спалахів зменшиться.
Магнітні бурі уповільнюють кровотік в судинах, в результаті падає потужність серцевих скорочень. Внаслідок у людей може виникнути аритмія.
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