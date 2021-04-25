Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, похвалилася розтяжкою в несподіваному місці
Як передає Politeka.net нове фото зірка запостила у себе в Instagram.
35-річна Анастасія Кумейко, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, любить заманювати публіку за допомогою сміливих експериментів і провокаційних знімків.
Дівчина активно займається спортом, тому і має розкішне тіло, а також відмінну розтяжку. Анастасія любить хвалитися шпагами в соцмережах і отримувати масу захоплених компліментів на свою адресу.
Після затишшя Кумейко знову взялася за старе і ефектно задерла ніжку в непридатному для цього місці, а саме в ліфті.
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Настя була одягнена для прогулянки: в червоне худі, легінси, чоботи і чорну куртку, яку вона розстебнула і спустила з одного плеча, щоб продемонструвати свої опуклості під одягом.
Також можна помітити, на обличчі не було ні грама косметики.
Захоплена публіка залишилася задоволена, про що свідчать безліч коментарів під публікацією.
"Нааастяяя😍 😍 😍...дивлячись на такі фото, подумую повернутися до розтяжки😄 ☺️️ ️ ",
"Розтяжка супер, так тримати🔥",
" 😂 😂 😂 Так ліфт скоро зламаєш ))))",
"Ліфт забрудниться",
"Ск людина хотили бути на місце ліфта❤️❤️❤️", - пишуть в мережі.
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