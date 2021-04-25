Модель адаптивного карантину міняти на святкові дні в травні не будуть

Обмежувальні заходи у зв'язку з карантином довели свою ефективність. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Фейсбук, передає Politeka.net.

За словами глави уряду, завдяки карантинним обмеженням з "червоної" зони вийшли Чернівецька та Одеська області, в яких вдалося стабілізувати ситуацію. В результаті було прийнято рішення не змінювати модель адаптивного карантину в Україні.

Шмигаль додав, що обговорив питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, щоб свята пройшли якомога м'якше і рівень захворюваності не підвищувався.

Прем'єр-міністр закликав українців проявити відповідальність і обережність, а також уникати масових скупчень людей.

Зазначимо, що 25 квітня в Україні оновили список карантинних зон. Так, "червоні": Київська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У "помаранчевій" зоні тепер Дніпропетровська, Рівненська, Вінницька, Черкаська, Волинська, Кіровоградська, Тернопільська, Донецька та Луганська області.

П'ять областей знаходяться на "жовтому" рівні: Херсонська, Закарпатська, Одеська, Івано - Франківська та Чернівецька.

У зеленій зоні поки немає областей.

Нагадаємо, що станом на 25 квітня в Україні зареєстрували 8000 випадків коронавірусу за добу.

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