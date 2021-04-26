Український боксер Олександр Усик розповів про дитячі мрії

Як передає Politeka.net, новим постом спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.

За словами Олександра, виконанню його бажань сприяла Віра і працьовитість.

"Коли я був маленький, я багато мріяв, що коли я виросту у мене буде крута тачка, лаві, красива висока дружина, і багато дітей. І зараз, у мене все це є, але не завдяки мріям, а завдяки Богу і працьовитості", - повідомив Усик у підписі до фото, на якому позував біля "Мерседеса".

Фанати привітали боксера з обновкою.

"Легендарна машина, для легендарного бійця", "Золоті слова", "Відмінні слова!",- писали в коментарях під постом Олександра.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик показав свою форму перед боєм з Джо дойсом.

"Як ви, хлопці?",- написав Усик у підписі до фото, на якому позував з голим торсом.

Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"







