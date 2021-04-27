Погода в Україні 27 квітня остаточно зіпсує українцям настрій перед святами

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок в Україні буде дуже холодно. У деяких областях очікуються нічні заморозки. Дощі відступлять у східні та південні регіони.

Так, на Заході 27 квітня буде хмарно, але опадів не передбачається. Температура повітря після затяжних дощів знизиться до 8-10 градусів. Вночі в західних областях очікуються заморозки до 1-3 градусів морозу.

У центральних областях теж буде прохолодно і сухо. Вдень очікується близько 9-11 градусів, а вночі будуть заморозки. В цілому погода буде несприятлива для прогулянок.

Східні і південні регіони заллє дощами. При цьому температура повітря буде трохи вище, ніж на Заході. У південних областях очікується 7-11 градусів тепла, а на сході температура триматиметься в межах 10-13 градусів.

Варто відзначити, що негода протримається в Україні ще пару днів, після чого очікується потепління. До Великодня по всій території країни потеплішає до 16-21 градусів. Правда, місцями очікуються дощі з грозами, які, втім, не вплинуть на температуру повітря. В деякі регіони ближче до вихідних прийде справжня весна з +23.

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