Українська співачка Ані Лорак розбурхала шанувальників свіжими кадрами в купальнику

Як передає Politeka.net, останнім часом стрічка Instagram артистки рясніє фотографіями з відпочинку. Лорак, яка привела себе у форму після карантину, щосили хвалиться своєю апетитною фігуркою. На свіжому фото Кароліна постала в мініатюрному бікіні з морським принтом. Співачка продемонструвала спортивну фігуру-пружний прес і округлі стегна. По фото видно, що Лорак посилено займається в спортзалі. Знімок вийшов пікантним, оскільки ззаду Лорак лилася вода, а її волосся трохи намокло.

На фото потрапила цікава деталь-татуювання на ребрах. Як відомо, там у співачки красується метелик. В одному з інтерв'ю Кароліна прокоментувала таємний малюнок під серцем.

"Ще недавно я і уявити не могла, що на моєму тілі з'явиться татуювання. Мені здавалося, це абсолютно не моє. Але все змінюється", - заявила артистка.

Варто відзначити, що після пікантних фото Лорак поділилася кадром з машини. Співачка причепурилася заради поїздки на гала-вечерю премії МузТВ. Кароліна одягла блискучий наряд, а волосся зібрала в тугий хвіст. Раніше артистка повідомляла, що її номінували на звання краща співачка 2021 року. З нею в номінацію потрапила Поліна Гагаріна і Світлана Лобода.

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