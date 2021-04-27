Напередодні Великодня киянам можуть зробити подарунок - послабити карантин
Про це заявив мер Віталій Кличко.
Після ослаблення карантину, спецпропуски на транспорт у столиці скасують, але заповнювати салон можна буде тільки на 50%.
Також наполовину можна буде заповнювати зали в кінотеатрах і театрах. І, швидше за все, відновиться очне навчання в школах. Остаточне рішення, чи скасовувати локдаун, спеціальна комісія прийме протягом цього тижня, повідомив Кличко.
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Раніше в мерії заявляли про необхідність дотримання карантинних вимог під час великодньої служби: в храмах не більше однієї людини на один квадратний метр під час богослужіння, освячення пасок на вулиці також з дотриманням дистанції. Маски обов'язкові.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також коментував можливий вихід Києва з локдауну. Так як статистика по COVID-19 в останні дні покращилася, він виступив з ініціативою замінити в столиці "червону" зону на "жовту". Рішення може бути прийнято після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Що стосується майбутніх церковних свят, то Кабмін не має наміру вводити жорсткі обмеження. При цьому Степанов просить людей дотримуватися заходів безпеки. З церквами вже є домовленість, що богослужіння будуть менше за часом, і для парафіян відкриють всі входи, щоб не було стовпотворінь.
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Як повідомляла Politeka, "Точно до кінця цього тижня": Степанов розповів, де скасують жорсткий карантин