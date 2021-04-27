Український боксер Олександр Усик показав як проходить його тренування

Як передає Politeka.net, кадри зі спортзалу спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Попри те, що переговори про поєдинок Джозефа Джойса проти Олександра Усика сьогодні припинені, українець активно готується до майбутніх боїв і підтримує фізичну форму.

"Ми можемо багато чого. Але нам заважає, лінь не впевненість в собі, і всякого роду виправдання. А ще люди які самі не можуть, і вам кажуть, що Ви теж не можете", - повідомив Олександр у підписі до відео, на якому показав, як б'є молотом по шині.

Відзначимо, що раніше Усик показав свою форму.

"Як ви, хлопці?",- написав Усик у підписі до фото, на якому позував з голим торсом.

Українці були задоволені результатами спортсмена в спортзалі. Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном за підсумками семи раундів. Відзначимо, що переможець поєдинку Усик - Джойс буде обов'язковим суперником переможця поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, який запланований на Червень.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"