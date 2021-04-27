Українська співачка Ані Лорак у шкіряних штанях з'явилася на світському заході

Вчора пройшла урочиста церемонія вручення премії Cosmopolitan Man Awards і зібрала зірок, які давно вже не виступали через карантин. Відвідати захід вирушила і Ані Лорак, не забувши епатувати публіку зухвалим образом з новою зачіскою.

Після відпустки на Мальдівах, Лорак блищала у всій красі. У укороченій кофті з чорно-білим принтом і рукавами з гострими воланами, а також шкіряних брюках з високою талією зірка пройшлася по червоній доріжці. Також артистка змінила зачіску. Замість подовженого каре Лорак воліла довгі рівні пасма, зав'язані у високий хвіст.

Акуратний макіяж, мінімум інших деталей і туфлі на шпильці привернули до образу Лорак увагу досить швидко:

"дуже сподобався образ! 😍 голосую за вас кожен день, ви зобов'язані забрати всі нагороди! ❤ ️ вірю і захоплююся. 🙏 ; дуже гарний образ! ви шикарно виглядаєте🖤; а фото з Сережей!!!🥺 🥺 🥺 ; найкрасивіша❤️; красуня наша😍 😍 😍; ти леді космос, а фігура-спокуса 🔥 з тобою ніхто не зрівняється, Сонце ❤ ️ спасибі, що ти є у нас ❤️ ти завжди будеш номер 1, ми пишаємося тобою, золота дівчинка ❤️ теплого вечора; шикарна🖤; Бомбічний образ!!; Де ви і де хайп🌺@anilorak».

Ми також писали, останнім часом стрічка Instagram артистки рясніє фотографіями з відпочинку. Лорак, яка привела себе у форму після карантину, щосили хвалиться своєю апетитною фігуркою. На свіжому фото Кароліна постала в мініатюрному бікіні з Морським принтом. Співачка продемонструвала спортивну фігуру-пружний прес і округлі стегна. По фото видно, що Лорак посилено займається в спортзалі. Знімок вийшов пікантним, оскільки ззаду Лорак лилася вода, а її волосся трохи намокли.

На фото потрапила цікава деталь-татуювання на ребрах. Як відомо, там у співачки красується метелик. В одному з інтерв'ю Кароліна прокоментувала таємний малюнок під серцем.

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