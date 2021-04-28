Про це повідомили вчені Національної академії наук. Відзначається, що протягом 21-27 квітня кількість позитивних тестів скоротилася на 19%, продовживши падіння після зниження на 21% в попередній тиждень.
У більшості регіонів України спостерігається зниження кількості виявлених випадків.
Ситуація в регіонах продовжувала поліпшуватися, і це поліпшення протягом останнього тижня спостерігалося в більшості регіонів, на що вказує більш синхронне поведінку репродуктивного числа, ніж тижнем раніше.
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Нових хворих збільшилося лише в трьох областях-Волинській, Кіровоградській та Луганській. У той же час, число нових госпіталізацій по ЦГЗ збільшилася в шести областях: у трьох вже згаданих і в Донецькій, Харківській і Херсонській (у всіх трьох останніх збільшення було символічним).
Позитивність тестів за тиждень зросла у шести областях: Волинській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Львівській та Полтавській.
Зазначимо, що 28 квітня в Україні оновили список карантинних зон. "Червона" зона карантину введена в 9 регіонах України," жовта " — в 6.
У зеленій зоні поки немає областей. Так, 28 квітня, зафіксовано 9 590 нових випадків коронавірусу, померли 441 людина. Захворіли в тому числі 451 дитина і 217 медпрацівників.
За минулу добу госпіталізовано - 3 623 осіб, летальних випадків - 441, одужало - 20 062 осіб, проведено тестувань за добу-99 112.
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