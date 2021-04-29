Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський закликав українців збирати гроші для допомоги малюкові

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який переміг у 11 сезоні "Голосу країни", представляючи команду Наді Дорофєєвої, вирішив долучитися до доброї справи. Молодий виконавець через соцмережу звернувся до українців із закликом пожертвувати кошти на лікування маленькому Микиті. Хлопець опублікував в сторіс знімок малюка і залишив посилання на сторінку, на де проходить збір коштів.

"Друзі, в Страсний тиждень зробіть добру справу, допоможіть малюкові", - пописав сторіс Сергій Лазановський.

Відзначимо, що мова йде про хлопчика Микиту, у якого смертельне захворювання – спінальна м'язова атрофія. Батьки просять українців про допомогу, адже лікування коштує дуже дорого, а таких коштів у сім'ї немає.

"Микиті протипоказана сувора дієта, бо показники його біохімії крові погані, особливо дуже низький гемоглобін. Його грудна клітка почала деформуватися, кіфоз прогресує, на жаль. Реабілітолог не радить надягати Микиті корсет, так як він буде прискорювати атрофію м'язів нашого синочка. Микита останнім часом дуже багато плаче і практично не спить. Доктор пов'язує це з головними болями, які може провокувати кіфоз", - йдеться в підписі до публікації, яку поширив на своїй сторінці Сергій Лазановський.

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