У мережі обговорюють найяскравіші пари українського шоу-бізнесу

Як передає Politeka.net, на сторінці Instagram телеканалу «1+1» з'явилася добірка найміцніших зіркових пар. Автори аккаунта зібрали топ зірок на честь дня поцілунків.

"Сьогодні справжній день кохання. 28 квітня відзначають День "Поцілуй свою другу половинку". Ми зібрали для вас найромантичніші фото наших зірок! Гортай карусель і пиши в коментарях, яка пара тобі подобається найбільше", - влаштували імпровізований рейтинг в мережі.

У коментарях шанувальники стали розповідати, яку з пар вони люблять найбільше. Найприємніші коментарі стосувалися пари Дмитра Комарова і Олександри Кучеренко, які за позитивними відгуками затьмарили пару Потапа і Насті Каменських.

"Я така щаслива, що Комарови щасливі», "всі прекрасні", "Монатік і Бабкін! Мої найулюбленіші сім'ї!", "Вітаю всіх, крім Потапа і Насті. Щастя Вам", "Краса", " Комарови такі щирі!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в добірку також потрапили Катя Осадча і Юрій Горбунов, Сніжана і Сергій Бабкіни, Дмитро Монатік з дружиною Іриною, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, а також Влад і Лілія Ями.

Нагадаємо, що Настя Каменських, "забувши" надіти білизну, викликала фурор: "випрала, сохне", сміливе фото.

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