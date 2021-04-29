Команда українського боксера Олександра Усика визнала його поразку в бою проти Дерека Чісори

З такою заявою виступив менеджер британського спортсмена Девід Хей.

"Найяскравішим, як на мене, був фінальний гонг в останньому поєдинку проти Усика. Чісора виклався по максимуму. Я сидів поруч з командою українця. Вони подивилися на мене і сказали: "Дерек виграв цей бій". Вони рахували очки", - поділився колишній чемпіон у коментарі SkySports.

Також Хей зазначив, що в команді Усика визнали Чісору краще в тому бою.

"На їхніх записках Чісора випереджав Олександра на кілька раундів. У команді Усика назвали цей поєдинок близьким, але визнали, що мій підопічний переміг. Я теж так думав, але судді прийняли інше рішення", – заявив менеджер британського супертяжу.

Варто зазначити, що Усик здолав Чісору за одноголосним рішенням суддів.

Чісора зі стартового раунду став діяти першим номером. Однак українець успішно йшов від ударів британця. З середини поєдинку Чісора став помітно повільніше, а в сьомому раунді ледь не опинився в нокдауні.

Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном за підсумками семи раундів.

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