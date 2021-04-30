Цікаві кадри зі співачкою Тіною Кароль з'явилися в Мережі, на яких вона постала в компанії з молодим красенем

На одній з фан-сторінок 36-річної артистки в Instagram опублікували відеонарізку, де показали найпікантніші фрагменти з її виступів, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Кароль поводилася зухвало поруч з брюнетом з підтанцьовки. Зокрема, на деяких кадрах хлопець ніжно торкався її стегна, обіймаючи за талію. Тіна розтанула в його руках прямо на сцені.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Не обійшлося без докорів:

"Докотилась до лапання. Супер зірка"

"Вульгарненько!!!"

"Гарем вже тріщить по швах😂"

"Балдьожниця🔥"

Примітно, що поява в Мережі цих кадрів збіглася з недавнім зізнанням співачки про свою закоханість. Про це Тіна відверто заговорила під час інтерв'ю в програмі "ЖВЛ". Вона зізналася, що любить відчувати це почуття, адже воно стає для неї натхненням у творчості.

"Я закохана як дура, але це класно, я люблю цей стан. Я у ньому перебуваю періодично, навіть якщо нікому про це не розповідаю", – повідомила співачка, яка й, справді, рідко говорить про особисте життя.

Тепер публіка гадає, хто може бути цим щасливцем. Довгий час, нагадаємо, Кароль приписували роман з 42-річним молдавським співаком і екс-тренером "Голосу країни" Даном Баланом. За їх фліртом на проєкті спостерігала вся країна. Так як пара жодного разу не підтверджувала чутки про можливий роман, "закоханість" Тіни інтригує ще більше.

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