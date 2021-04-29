Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський зізнався, кому належить його серце

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який переміг у 11 сезоні "Голосу країни", представляючи команду Наді Дорофєєвої, вирішив долучитися до доброї справи. Молодий виконавець в одному з останніх інтерв’ю для КП Украина сказав, що у нього з'явилося багато бажаючих погуляти.

Також він розповів про особисте, а саме, кому присвячував свої пісні на "Голосі країни".

"Звичайно, були люди, яким я присвячував пісні на проекті. Це люди з мого минулого життя, я вдячний їм за досвід. Але моє серце зайняте виключно музикою. Я присвячую своє життя творчості. Поки що про відносини не думаю", - сказав хлопець.

За його словами багато прихильниць пишуть йому повідомлення і запрошують на побачення.

"Так, прихильниць дуже багато. З'явилося багато бажаючих погуляти зі мною, взяти номер телефону. У мене було особисте життя, але з роботою це дуже складно поєднувати. Розумів, що людина страждає від нестачі уваги. Я не хочу, щоб поруч зі мною хтось страждав. Спочатку потрібно себе реалізувати, а потім будувати особисте життя", - підсумував переможець конкурсу.

За словами молодого виконавця, він відчував, що Тіна Кароль відмовитися від свого тренерства.

"Скажу чесно, я відчував, що це буде останній сезон з Тіною Кароль, тому думав про те, що було б непогано попрацювати з нею", - завершив він.

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