Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала, як отримує задоволення від відпочинку в Туреччині зі своїми колегами

Днями гумористки з "Жіночого кварталу" почали публікувати в своїх соцмережах фото і відео з Туреччини. На кадрах встигли засвітитися Ірина Сопонару, Лєра Товстолєс, Еліна Мбані, Марта Адамчук і сама Нікітіна. Судячи з усього, артистки вирушили на відпочинок разом і заселилися в одному готелі.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Нікітіна показала, як розслабляється на курорті. На кадрах вона розслаблено прогулюється по узбережжю турецького міста Даламан.

Для цієї прогулянки гумористка одягла короткі джинсові і легку білу сорочку, яку Нікітіна залишила розстебнутою і зав'язала на животі, перетворивши її на короткий топ. Під сорочкою проглядає купальник-бікіні персикового кольору.

На кадрах Катерина безтурботно крокує по воді, поправляє волосся і мило кривляється на камеру. Видно, що відпустка приносить їй справжнє задоволення.

Шанувальники зірки бурхливо відреагували на її публікацію.

"Яка красива ця дівчинка", "Русалочка вийшла на берег прогулятися", "Вау красива дівчина", "ти уособлення краси, радості і елегантності", "Ну Катюха, ну спокусниця", "вау яка ти красуня неймовірна, ти прекрасна", "щось не видно бажаючих поплавати",-пишуть люди.

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