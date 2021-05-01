Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала, як отримує задоволення від відпочинку в Туреччині зі своїми колегами

Днями гумористки з "Жіночого кварталу" почали публікувати в своїх соцмережах фото і відео з Туреччини. На кадрах встигли засвітитися Ірина Сопонару, Лєра Товстолєс, Еліна Мбані, Марта Адамчук і сама Нікітіна. Судячи з усього, артистки вирушили на відпочинок разом і заселилися в одному готелі.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Нікітіна показала, як розслабляється на курорті. На кадрах вона розслаблено прогулюється по узбережжю турецького міста Даламан.

Для цієї прогулянки гумористка одягла короткі джинсові і легку білу сорочку, яку Нікітіна залишила розстебнутою і зав'язала на животі, перетворивши її на короткий топ. Під сорочкою проглядає купальник-бікіні персикового кольору.

На кадрах Катерина безтурботно крокує по воді, поправляє волосся і мило кривляється на камеру. Видно, що відпустка приносить їй справжнє задоволення.

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Шанувальники зірки бурхливо відреагували на її публікацію.

"Яка красива ця дівчинка", "Русалочка вийшла на берег прогулятися", "Вау красива дівчина", "ти уособлення краси, радості і елегантності", "Ну Катюха, ну спокусниця", "вау яка ти красуня неймовірна, ти прекрасна", "щось не видно бажаючих поплавати",-пишуть люди.

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