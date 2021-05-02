На Великдень в Україні буде дуже тепло, а місцями навіть спекотно, проте настрій українцям можуть зіпсувати дощі та грози

У неділю, 2 травня, опади очікуються по всій території України крім анексованого Криму. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Подекуди дощі супроводжуватимуться грозами. А ось температура повітря буде місцями по-літньому високою: до + 25 градусів.

На півночі країни очікуються помірні опади. Вночі температура коливатиметься від +10 до +12 градусів, а вдень – від +21 до + 23.

У західних областях місцями можливі сильні зливи та грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть від + 9 до +12 градусів, а вдень повітря прогріється від +19 до + 24.

У центрі країни опади будуть помірними. Вночі очікується від +10 до +12 градусів, а вдень потеплішає до+22... + 24 градусів.

У східних областях місцями також пройдуть грози. Вночі температура коливатиметься від + 9 до +11 градусів, а вдень місцями можливо до + 25 градусів.

На півдні очікуються помірні дощі. Температура вночі становитиме від +10 до 12 градусів, а вдень – від +21 до +25.

У Києві на Великдень також пройде дощ. Вночі в столиці очікується від +10 до +12 градусів, а вдень – від +22 до + 24.

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