Відома модель Емілі Ратаковски у дизайнерських нарядах може підкреслити найкраще

Популярна супермодель активно вела свій Instagram до народження сина і часто публікувала різні фото зі зйомок, в яких брала участь в рамках реклами. Оскільки Ратаковскі є амбасадором відразу декількох брендів одягу, вона часто експериментує з образами.

Так, цього разу знаменитість постала перед шанувальниками в ніжному і простому цибулі. Точніше, лінійці луків, виконаних з однієї тканини. Схожий дизайн, оригінальний асиметричний принт і яскраві відтінки тканини надали кожному елементу гардеробу особливості. Короткий топ і штани, наприклад, добре виглядали на моделі під час прогулянки.

А ось тонкий ліф на довгих зав'язках і спідниця того ж стилю надали Емілі сяйва. Вона дуже ретельно вибирає купальники і одяг, оскільки впевнена – через її виразну зовнішність, будь-який лук можна зіпсувати, якщо неправильно поєднувати з різними аксесуарами. Тому Ратаковскі не любить фарбуватися.

Також на своєму Особистому фото сама Ратаковскі вдалося відзначитися по-своєму. Вона вирішила влаштувати годування грудьми на камеру. Без укладок, макіяжу і модного одягу Ратаковскі все одно виглядала привабливо і пікантно. А її форми викликали привід для заздрості серед шанувальників, які вона продемонструвала під час годування сина.

"Дивовижна дівчина😉; мамине молоко-найкраще молоко; як ніби ти хочеш бути дитиною🔥; чудово😍 ✨; Браво, мама! 🔥 ❤ ️ ; Милий хлопчик!!! Хіба це не найкращий досвід спілкування; синові пощастило; повністю залежна від сина! 😂 ; материнство прикрашає; так змінилася мила".

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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