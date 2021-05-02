Телеведуча Алла Мазур, яка перемогла рак, зворушливо звернулася до українців

Відповідна публікація з'явилася в офіційному Instagram-акаунті зірки телебачення, передає Politeka.net.

Алла Мазур привітала українців з Великоднем. Вона виклала фото, на якому позує з традиційним святковим кошиком. Яскравим акцентом образу стало українське намисто.

«Христос воскрес! З Великоднем, друзі! Коли лягаєш спати і прокидаєшся з молитвою про мир... коли просиш Бога, щоб захистив твоїх рідних від хвороб... коли намагаєшся не потонути у морі тривог і проблем... В ці дні особливо відчуваєш смисл свята, коли воскресає надія. І розумієш: наша віра, наше тепле родинне коло, наші пасочки і писанки - то наш справжній оберіг. Як і усмішка: такий рідкісний гість в ці часи», - зазначила вона.

«Нехай все буде сьогодні у вашому домі! І віра. І надія. І усмішка. І нехай береже Небо вас - і ваших рідних!» - додала телеведуча.

Українці захоплюються Аллою Мазур та висловлюють свої привітання.

«Воістину воскрес ❤ Яка Ви гарна дуже красива жінка, дай Боже міцного здоров’я», «З Великоднем! Світла і добра Вам! Краса неймовірна», «Яке гарне традиційне фото з рідними з дитинства писанками і рушничком бабусиним 🙏 хай Ваша надія виправдається», «Воістину Воскрес! Захоплююся вами, здоров‘я і щастя вам і вашій родині», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Алла Мазур, яка перемогла рак, показала своє дитяче фото і зворушила мережу: "Думаєте, не плакала?"

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.