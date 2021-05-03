Погода в Україні 3 травня зіпсує травневі свята українцям

Як передає Politeka.net, в одних областях різко похолодає до некомфортної температури, а в інших очікуються дощі з грозами. Таким чином, практично у всіх областях України буде несприятлива для пікніків і прогулянок погода.

Відомо, що в східних областях буде дуже тепло, але погоду зіпсують дощі. Очікується, що на Сході стовпчики термометра прогріються до 20-24 градусів. Найтепліше буде в Донецькій і Луганській областях.

На півдні дощів не очікується за винятком Херсонської області, але температура буде трохи нижче. У південних областях очікується 19-20 градусів тепла. Погода буде по-весняному приємною.

У центральних регіонах дощів не передбачається, але температура повітря буде сильно відрізнятися в залежності від області. Найхолодніше буде в Київській області - до 13-15 градусів. У Черкаській області стовпчики термометра прогріються до 17-19 градусів тепла.

У західних областях у понеділок температура опуститься до 10-12 градусів. Опадів не очікується, але буде досить прохолодно.

Варто відзначити, що в найближчі кілька днів погода буде постійно змінюватися – температура буде то підніматися, то опускатися. Температурні гойдалки триватимуть ще як мінімум тиждень.

Нагадаємо, що після дощів з грозами буде + 26: синоптики назвали ідеальний день для пікніка, детальний прогноз.

Як повідомляла Politeka, зливи з градом і грозами: синоптики приголомшили прогнозом на Великдень.

Також Politeka писала, що грози і зливи зіпсують українцям вихідний, синоптики попередили про небезпеку:"місцями можливі...".