Коли помер чоловік Тіни Кароль, продюсер Євген Огір, їхньому синові не було ще й п'яти років

Чим старше Веніамін (так звуть сина співачки), тим хлопчик стає все більше схожий на свого батька.

Про це пишуть користувачі, коментуючи фото Кароль з сином, опубліковані на одній з її фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net. Знімки були зроблені в різні роки, але всі на Великдень. Хлопчик, хоч і вчиться в приватній школі у Великобританії, але на це свято завжди приїжджає додому.

Зокрема, можна розглянути, як Веня змінювався з віком.

"Як швидко летить час", - підписав автор поста.

Фанати артистки дивуються, на скільки хлопчик схожий на свого батька:

"Красень🔥 😍" - "ох, бідні будуть дівчата😂"; "Він з кожним роком стає схожим на свого батька Євгена Огіра нехай буде пухом йому земля"; "копія Жені❤️"; "На тата схожий"; "дуже красивий хлопчик"; "Мамина радість і надія..."

Нагадаємо, Євген Огір пішов з життя вісім років тому в результаті онкозахворювання. При цьому він не встиг добудувати розкішний будинок, який хотів подарувати Тіні. Після смерті чоловіка артистка продовжила будівництво, відмовившись від затії продати особняк.

Раніше в інтерв'ю Кароль ділилася сокровенним про те, чи пам'ятає тата їх син.

"Веня любить батька. У нього така пам'ять, у вені мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: чікі-чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же маленький пухляш", - зізнавалася Кароль.

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