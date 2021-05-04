65-річний Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу

Як передає Politeka.net, про це американський бізнесмен, засновник корпорації Майкрософт, написав на своїй сторінці в Твіттер.

"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми прийняли рішення розірвати наш шлюб. За 27 років ми виростили трьох дітей і створили фонд, що працює по всьому світу на благо здоров'я людей. Ми будемо продовжувати нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо розвиватися разом як пара на наступному етапі нашого життя", - написав Гейтс.

Вперше вони зустрілися в 1980-х, коли Мелінда прийшла у фірму Білла Microsoft.

У пари мільярдерів троє дітей.

Білл Гейтс є не тільки одним з найбагатших людей у світі (статок 129, 9 млрд доларів), але і відомим філантропом. Спільно з дружиною він керує Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

Протягом останнього року Гейтс через свій фонд приєднався до боротьби з Covid-19 і зусиллям з розробки і поширення вакцин по всьому світу.

Станом на грудень 2020 фонд виділив 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією.

За підсумками розлучення Мелінда Гейтс може стати найбагатшою жінкою в світі і змістити з п'єдесталу екс-дружину підприємця Джеффа Безоса Маккензі.

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