65-річний Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу
Як передає Politeka.net, про це американський бізнесмен, засновник корпорації Майкрософт, написав на своїй сторінці в Твіттер.
"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми прийняли рішення розірвати наш шлюб. За 27 років ми виростили трьох дітей і створили фонд, що працює по всьому світу на благо здоров'я людей. Ми будемо продовжувати нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо розвиватися разом як пара на наступному етапі нашого життя", - написав Гейтс.
Вперше вони зустрілися в 1980-х, коли Мелінда прийшла у фірму Білла Microsoft.
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У пари мільярдерів троє дітей.
Білл Гейтс є не тільки одним з найбагатших людей у світі (статок 129, 9 млрд доларів), але і відомим філантропом. Спільно з дружиною він керує Фондом Білла і Мелінди Гейтс.
Протягом останнього року Гейтс через свій фонд приєднався до боротьби з Covid-19 і зусиллям з розробки і поширення вакцин по всьому світу.
Станом на грудень 2020 фонд виділив 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією.
За підсумками розлучення Мелінда Гейтс може стати найбагатшою жінкою в світі і змістити з п'єдесталу екс-дружину підприємця Джеффа Безоса Маккензі.
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