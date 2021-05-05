Погода в Україні 5 травня порадує людей, які втомилися від дощів і холоду

Як передає Politeka.net, у середу в Україні нарешті настане весна з сонячною теплою погодою та відсутністю опадів. Дощі очікуються тільки в Закарпатській області, але і там буде тепло протягом усього дня. Варто відзначити, що, незважаючи на потепління, ночі в Україні все ще будуть холодними.

Найтепліше, судячи з прогнозу, буде в західних і центральних областях. Там температура повітря підніметься до комфортних 18-20 градусів. Буде сонячно і тепло, тому жителі України зможуть насолодитися пішими прогулянками.

У південних і східних регіонах буде на пару градусів прохолодніше, але все так само комфортно. Очікується 17-19 градусів без натяку на опади.

При цьому вночі температура в регіонах опуститься до 3-7 градусів. Найтепліші ночі очікуються на півдні. Там буде 5-7 градусів тепла. На Заході і Сході похолодає до 3-5 градусів.

Варто відзначити, що вже 6 травня погода в одних регіонах різко покращиться, а в інших – зіпсується. На Сході в четвер очікується різке потепління до +22 градусів. А в центральних областях в цей час почнуться дощі, а температура впаде до 14 градусів.

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