Астролог Павло Глоба попередив чотирьох знаків Зодіаку

За словами фахівця, проблеми і негаразди будуть переслідувати вас цілий місяць, передає Slovofraza.

Близнюки

Народжені під цим сузір'ям будуть переживати не найкращий час. Травень стане для Близнюків справжнім випробуванням. За словами астролога, вам не варто братися за кілька важливих справ одночасно, оскільки в підсумку ви не отримаєте бажаних результатів в жодному з них.

Терези



Астролог запевняє, що непростий час настане і у Терезів. Практично у всіх суперечках вам необхідно шукати компроміси. Саме ваги повинні проявити максимальну повагу і доброту до оточуючих.

Скорпіон

Негативний вплив Плутона буде накладатися на темний енергетичний фон від старих речей, тому найкращим початком місяця для вас стане генеральне прибирання. За словами Глоби, вас не обійдуть стороною зневіра і підвищена стомлюваність.

Стрілець

Народжені під цим сузір'ям будуть страждати від проблем, які раз у раз будуть додаватися. Астролог радить не гнівити долю і скаржитися на невдачі. За його словами, вам варто перетерпіти те, що відбувається в травні, оскільки це піде вам тільки на користь.





Нагадаємо, шість знаків Зодіаку забудуть про неприємності після Великодня.

Як повідомляла Politeka, астролог Павло Глоба передрік велику удачу чотирьом знакам Зодіаку.

Також Politeka писала, що астролог Володіна передрекла світлий час чотирьом знакам Зодіаку.