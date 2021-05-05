Останні новини

12:44 Прихистили на нічліг: українець підло відплатив добрим людям

12:43 Харків у "червоній" зоні карантину: жителям дали невтішні дані по ковіду, зведення

12:43 Циклони несуть дощі та грози в Україну, заллє всі області: коли чекати негоди

12:35 Влітку очікується стрибок цін на продукти: за що доведеться заплатити українцям набагато дорожче

12:30 Найкрасивіша жінка в світі Хадід ледь "приборкала" форми у вузькому декольте: "Яка діва"

12:20 Жінка в чорному підстерігає дітей на дитячих майданчиках: що про неї відомо і як виглядає

12:19 Держекоінспекція перевірить ефективність територіальних підрозділів: «Буде складатися рейтинг»

12:13 Виробники електроенергії стали хронічно збитковими через штучно занижену ціну на оптовому ринку – експерт «Центру Разумкова»

12:10 "Холостячка" Мішина приголомшила появою з Рибаком, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!"

12:04 Рятувальники попередили українців про надзвичайну небезпеку: які області в зоні ризику

11:53 Вагітна Осадча в обіймах Андре Тана зізналася, що їх пов'язує: "Нарешті можу про це розповісти"

11:51 Під Одесою п'яний чоловік влаштував розстріл тварин заради "развлекухи": з'явилося відео з шкуродером

11:41 П'яна витівка коштувала українцю життя його дружини: подробиці трагедії на Львівщині

11:30 Великдень 2022 в Україні: коли настане православна і католицька