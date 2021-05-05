За словами синоптика, вже на цих вихідних температура повітря в Україні прогріється до 27 градусів вище нуля.
За даними синоптиків Українського гідромедцентру, 8 травня грозові зливи накриють всю країну.
Зазначимо, що згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня вже до 10 травня в Україні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, а в 20-х числах травня спека вже сягатиме 30 градусів і вище.
Нагадаємо, після дощів з грозами буде + 26: синоптики назвали ідеальний день для пікніка, детальний прогноз.
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