Циклони принесуть в Уркаїну дощі
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, у багатьох областях 6 травня пройдуть періодичні дощі і навіть прогримлять грози.
Тільки в східних регіонах переважатиме суха сонячна погода.
"На заході, півночі, в більшості центральних областей +12+17 градусів. У південній частині, на Сході і в Дніпропетровській області протягом дня повітря прогріється до +17+22 градуси", - повідомила Діденко.

За словами синоптика, вже на цих вихідних температура повітря в Україні прогріється до 27 градусів вище нуля.

За даними синоптиків Українського гідромедцентру, 8 травня грозові зливи накриють всю країну.

Зазначимо, що згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня вже до 10 травня в Україні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, а в 20-х числах травня спека вже сягатиме 30 градусів і вище.

Нагадаємо, після дощів з грозами буде + 26: синоптики назвали ідеальний день для пікніка, детальний прогноз.

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