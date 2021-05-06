Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала спекотне пляжне фото

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина досить швидко зв'язала себе узами шлюбу з Вовою, який пішов від дружини, залишивши її з двома дітьми, але тепер, судячи з фото в соцмережах, зірковий красень щасливий з новою коханою.

На новому знімку, який показала Христина, вона зображена на пляжі, дівчина ніжиться на сонці в цікавій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому купальнику, який підкреслює її засмаглу шкіру. Волосся красуні розпущене, і вкрите великим світлим капелюшком, втім, обличчя вона теж приховала під головним убором.

У підписі до фотографії Горняк написала: "Після цього відпочинку у мене стільки фото, що контент на пару тижнів організований! Цього разу мені чомусь було складно, як ніколи, позувати або знайти час для фото. Але все-таки є кілька класних кадрів! Якщо повернутися в мою юність, то я обожнювала фотографуватися і позувати, а далі з роками, це бажання кудись поділося! Треба повертати терміново!". Користувачі тут же почали коментувати фото дружини Остапчука: "Красуня", "Красива", "Дуже красиво! А купальник просто", "Вау, ви просто красуня".

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