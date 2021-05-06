Британський боксер Джо Джойс поділився очікуваннями від майбутнього бою з Олександром Усиком
За словами спортсмена, дата його бою з українцем буде відома після поєдинку Джошуа-Ф'юрі.
"Я вважаю, що цей великий поєдинок повинен відбутися, а потім ми зможемо зайнятися організацією бою з Усиком. Це буде вибухове протистояння, реванш. Заради цього я б'юся", - передає слова британця tribuna.
Варто відзначити, що Тайсон Ф'юрі вже висловився про можливий результат бою між Усиком і Джойсом.
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Британський супертяж зазначив, що не чекає повторення поєдинку в напівпрофесійній лізі WSB коли українець здолав Джойса.
"Коли у тебе є 12 раундів, щоб когось розмазати, тобі не вдасться тікати і набирати очки",-пояснив Ф'юрі.
Також боксер впевнений, що український боєць є аутсайдерів в майбутньому бою.
Відзначимо, що вже з'явилися чутки, що поєдинки між Ф'юрі і Джошуа можуть не відбудуться і оскільки українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу WBO його промоутер повідомив, що вже наступного тижня можуть початися переговори з приводу організації бою Усика з Ентоні Джошуа.
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