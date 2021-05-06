Поліція влаштувала перестрілку прямо в метро, відомо про понад 20 жертв

Стрілянина прогриміла вранці 6 травня в метро бразильського міста Ріо-де-Жанейро. Спочатку офіційної інформації про цю подію не повідомлялося, проте місцеві ЗМІ почали публікувати кадри з місця події. Пізніше стало відомо, що поліцейські проводили спецоперацію в районі Жакарезінью.

Правоохоронці ліквідували членів банди, яка займається торгівлею наркотиками, грабежами, вбивствами та викраденнями людей. Пізніше в поліції повідомили, що отримали інформацію про те, що злочинці почали вербувати в свою банду дітей і підлітків.

Місцеві жителі розповіли, що під час операції чули автоматні черги і вибухи. Над районом, де це відбувалося, можна було помітити вертоліт.

В ході операції були ліквідовані 24 передбачуваних члена банди. Також під час перестрілки загинув один поліцейський, а ще двоє були поранені.

Постраждали і кілька пасажирів метро, які просто їхали у своїх справах. Також один чоловік отримав кульове поранення, перебуваючи у своєму будинку.

Бразильська платформа Fogo Cruzado повідомляє, що в ході цієї перестрілки зафіксовано найбільшу кількість загиблих під час поліцейської операції з 2016 року, коли в країні почали вести відповідну статистику.

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