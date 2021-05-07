Український боксер Олександр Усик показав, як проходить його тренування

Як передає Politeka.net, нове відео спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

"Я не буду сумувати, я буду танцювати", — повідомив боксер у підписі до відео, де він в рингу спочатку проводить «бій з тінню», а потім танцює.

Думки фанів Усика розділилися. Багато хто вважає, що українець готується до бою з Ентоні Джошуа, але були і ті, хто впевнений, що наступним противником Олександра стане Тайсон Ф'юрі.

"А руки то як високо кидаєш-готуєшся бити великих хлопців", " бій з тінню, яка явно вище Усика! По-любому готується до Джошуа", "в голові заграло пісня "Ой, не буду сумувати, буду танцювати", "в голові боксує з Ф'юрі судячи тому куди руки летять", "до Ф'юрі готуєшся?",- писали в коментарях під відео Усика.



Відзначимо, що вже з'явилися чутки, що поєдинки між Ф'юрі і Джошуа можуть не відбудуться і оскільки українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу WBO його промоутер повідомив, що вже наступного тижня можуть початися переговори з приводу організації бою Усика з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"



